La comédie de Besançon, spectacles Besançon Besançon Catégories d’évènement: 25000

Besançon

La comédie de Besançon, spectacles Besançon, 10 novembre 2022, Besançon. La comédie de Besançon, spectacles

4 Rue de la Convention salle « Victor Hugo » Besançon 25000 salle « Victor Hugo » 4 Rue de la Convention

2022-11-10 – 2022-11-13

salle « Victor Hugo » 4 Rue de la Convention

Besançon

25000 14 EUR La comédie de Besançon. Des spectacles venant de toute la France.

Du rire, de la joie, de la bonne humeur pour toute la famille devant des comédies hilarantes, des acteurs survoltés et des spectacles divertissants et éducatifs pour les enfants, c’est ce que propose toute l’année la Comédie de Besançon. Spectacles :

– Juste un soir : Jeudi 03 Novembre – Célibataires : Vendredi 04 Novembre au Dimanche 06 Novembre – La petite sorcière : Vendredi 04 Novembre au Dimanche 06 Novembre (pour enfants de 1 à 6ans) – Le coffre magique : Vendredi 04 Novembre au Dimanche 06 Novembre . Samedi 07 Janvier

au Dimanche 08 Janvier. Mercredi 11 Janvier. Samedi 14 Janvier

au Dimanche 15 Janvier (pour les enfants de 6 à 10 ans) – Amant malgré lui : Jeudi 10 Novembre au Dimanche 13 Novembre – Mon petit chaperon : Samedi 12 Novembre au Dimanche 13 Novembre (pour les enfants de 1 à 5 ans) – Un couple (presque) parfait : Jeudi 17 au Dimanche 20 Novembre. Jeudi 24 au Dimanche 27 Novembre – La fantastique histoire du roi des jeux : Samedi 19 et Dimanche 20 Novembre. Samedi 26 et Dimanche 27 Novembre. Samedi 3 et Dimanche 4 Décembre – Je peux tout t’expliquer : Jeudi 1er Décembre au Dimanche 04 Décembre – L’amour c’est mieux à trois : Jeudi 08 Décembre au Dimanche 11 Décembre – C’est décidé, je deviens une connasse ! Jeudi 15 Décembre au Dimanche 18 Décembre – Au secours, le Père Noël a besoin d’aide ! Lundi 19 Décembre au Vendredi 23 Décembre (pour les enfants de 2 à 7 ans) – Le mystère de Noël : Lundi 19 Décembre au Vendredi 23 Décembre (pour les enfants de 3 à 10 ans) – Tcha Tcha Car : Lundi 19 Décembre au Vendredi 23 Décembre – Le Flocon magique : Lundi 26 Décembre au Vendredi 30 Décembre (de 1 à 5 ans) – L’orange de Noël Lundi 26 Décembre au Vendredi 30 Décembre (dès 3 ans) – Sous le sapin… Les emmerdes ! Lundi 26 Décembre au Vendredi 30 Décembre – Tony Atlaoui dans Comment faire disparaitre son ex ? Samedi 31 Décembre – Chéri, on se dit tout ! Jeudi 05 Janvier au Dimanche 08 Janvier – Le vélo de course : Mardi 10 Janvier – Libéréeee Divorcéee : Jeudi 12 Janvier au Dimanche 15 Janvier – Comme ils disent Jeudi 19 Janvier au Dimanche 22 Janvier – SOS célibataire : Jeudi 26 Janvier au Dimanche 29 Janvier – Florian Lex dans Imparfaits : Jeudi 2 Février – La mécanique du couple : Vendredi 03 Février au Dimanche 05 Février. Jeudi 13 Avril

au Dimanche 16 Avril – La maison des animaux : Samedi 04 Février au Dimanche 05 Février (enfants) – En avant les petits bolides ! Samedi 04 Février au Dimanche 05 Février (enfants) – Magie pour les tous petits : Lundi 08 Février au Vendredi 12 Février (enfants) – Magie : Mercredi 08 Février au Dimanche 12 Février – Lapinou et ses amis : Lundi 13 Février au Dimanche 19 Février (enfants) – Jacky fête son anniv : Lundi 13 Février au Dimanche 19 Février (enfants) – Couple : les 10 péchés capitaux : Jeudi 23 Février au Dimanche 26 Février – Faites l’amour pas des gosses ! Jeudi 16 Mars au Dimanche 19 Mars – La folle histoire du cinéma : Samedi 18 Mars – Capitaine fée Samedi : 18 Mars au Dimanche 19 Mars (enfants) – La maison des animaux : Mardi 11 Avril au Dimanche 16 Avril (enfants) – En avant les petits bolides ! Mardi 11 Avril au Dimanche 16 Avril (enfants) – L’art du couple : Jeudi 27 Avril au Dimanche 30 Avril – Les filles amoureuses sont des psychopathes : Dimanche 30 Avril – Les parents viennent de Mars, les enfants du McDo, chez Papa : Vendredi 5 Mai au Dimanche 7 Mai – Vous dansez Mademoiselle ? Dimanche 7 Mai – Ce soir… c’est sushis ! Jeudi 18 Mai au Dimanche 21 Mai – Une de perdue dix à trouver ! Jeudi 26 Octobre au Dimanche 29 Octobre comediedebesancon@gmail.com https://www.comediedebesancon.com/index.php salle « Victor Hugo » 4 Rue de la Convention Besançon

dernière mise à jour : 2022-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: 25000, Besançon Autres Lieu Besançon Adresse Besançon 25000 salle "Victor Hugo" 4 Rue de la Convention Ville Besançon lieuville salle "Victor Hugo" 4 Rue de la Convention Besançon Departement 25000

Besançon Besançon 25000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

La comédie de Besançon, spectacles Besançon 2022-11-10 was last modified: by La comédie de Besançon, spectacles Besançon Besançon 10 novembre 2022 25000 4 Rue de la Convention salle "Victor Hugo" Besançon 25000 Besançon

Besançon 25000