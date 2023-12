NICOLE FERRONI LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence, 7 mars 2024, Aix En Provence.

Dans MARSEILLE(S), je vous offre un vers, Nicole Ferroni déclame sa flamme à Marseille dans un spectacle drôle et poétique qui mêle des textes de sa plume, ceux d’autres auteurs et quelques épisodes historiques qui ont secoué la ville. En humoriste bien sûr, mais aussi en formidable autrice, conteuse et parfois même chanteuse, elle vous embarque dans une traversée de Marseille à la rame et à la rime. Oh booooonnnne mère !

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-07 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE 8, AVENUE DE LA VIOLETTE 13100 Aix En Provence