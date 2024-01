MUDITH MONROEVITZ LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence, 17 février 2024, Aix En Provence.

Saviez-vous que Marilyn Monroe s’était convertie au judaïsme et adorait le tarama périmé ? Mudith Monroevitz se prend pour la réincarnation ashkénaze de Marilyn Monroe depuis que Marilyn, la vraie, lui est apparue, dans sa robe dorée, en train de manger du tarama périmé dans la cuisine de ses parents le jour de ses 11 ans. Aujourd’hui Mudith a 35 ans. Elle est actrice, forcément. Elle est célibataire, mais rêve de vite se reproduire «pour transmettre ses névroses exceptionnelles à quelqu’un». Ce soir, elle a mis sa robe « imitation Monroe » pour dîner avec Marcus, un acteur césarisé. Son premier rencard depuis 3 mois. Cette nuit délirante va lui permettre de faire une quête introspective, ouvrant les poupées russes qui la constituent et qui la poussent à s’interroger sur ses origines, sur elle-même jusqu’à trouver sa véritable identité et se libérer. Mudith Monroevitz, c’est un seule-en-scène qui puise ses références dans le glamour suranné de Marilyn Monroe, l’humour corrosif et la modernité cash de la série GIRLS de Lena Dunham, et qui s’inspire de la plume fine et acerbe de Woody Allen. C’est aussi un véritable spectacle mêlant chant, danse, cascades et multitude de personnages incarnés avec énergie par Judith Margolin. Pendant 1h10, comme après une bonne vodka polonaise, le spectateur sera ballotté du trivial au cérébral, du plus joli des rêves au plus sale des cauchemars, du rire aux larmes…

