ANTOINE LEROUX LA COMEDIE D'AIX – AIX EN PROVENCE

Bouches-du-Rhône ANTOINE LEROUX LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence, 10 février 2024, Aix En Provence. Retrouvez sur scène le magicien Antoine Leroux dans son spectacle «DESTINATIONS», un show familial mêlant magie mentalisme et humour. Révélé par l’émission « vendredi tout est permis » sur TF1 où il intervient régulièrement, embarquez avec Antoine pour un voyage temporel où vos choix et la magie des coincidences vous mèneront à destination.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-02-10 à 21:30
Réservez votre billet ici
LA COMEDIE D'AIX – AIX EN PROVENCE
8, AVENUE DE LA VIOLETTE
13100 Aix En Provence

