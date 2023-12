LA MAITRESSE EN MAILLOT DE BAIN LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône LA MAITRESSE EN MAILLOT DE BAIN LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence, 27 décembre 2023, Aix En Provence. Bienvenue au paradis des gommettes, des doudous et des anti-dépresseurs ! Mandatée par le ministère de l’Education Nationale, une psychologue atterrit dans la salle des maîtres d’une école maternelle. Ce qu’elle va y trouver est très loin de ce qu’elle imaginait…

Tarif : 20.00 – 26.00 euros.

Tarif : 20.00 – 26.00 euros.

Début : 2023-12-27 à 20:30
Réservez votre billet ici
LA COMEDIE D'AIX – AIX EN PROVENCE
8, AVENUE DE LA VIOLETTE
13100 Aix En Provence

