L’EMMERDEUR LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence, 27 décembre 2023, Aix En Provence.

Après le dîner de cons le retour de Francois Pignon ! La pièce tirée du film culte d’Edouard Molinaro, avec Jacques Brel et Lino Ventura, sorti en 1973. Tueur à la solde de la mafia, Ralph Milan a été chargé de supprimer un certain Randoni, dont le témoignage dans une série de procès pourrait poser de graves préjudices à l’organisation. Embusqué dans sa chambre d’hôtel, il attend patiemment que la victime passe dans son champ de tir. Or il a pour voisin un certain François Pignon, être chaleureux et cordial, mais aussi encombrant, qui traverse une passe difficile… Pignon qui mérite sans discussion le titre de champion du monde des Emmerdeurs. Une comédie désopilante à découvrir au plus vite !

Tarif : 19.20 – 24.00 euros.

Début : 2023-12-27 à 20:30

LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE 8, AVENUE DE LA VIOLETTE 13100 Aix En Provence