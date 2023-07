Combe Saint-Pierre – Hiver La Combe St Pierre Charquemont, 12 juillet 2023, Charquemont.

Charquemont,Doubs

La Combe Saint Pierre: station de ski: 2 téléskis pour 3 pistes et un fil neige – Pistes de Luge. Patinoire artificielle en extérieur..

La Combe St Pierre

Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



La Combe Saint Pierre: ski resort: 2 ski lifts for 3 slopes and a snow line – Sledding slopes. Artificial ice rink outside.

La Combe Saint Pierre: estación de esquí: 2 remontes para 3 pistas y una línea de nieve – Pistas de trineo. Pista de hielo artificial en el exterior.

La Combe Saint Pierre: Skigebiet: 2 Skilifte für 3 Pisten und eine Schneeleitung – Rodelbahnen. Künstliche Eislaufbahn im Freien.

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER