JNS octobre 2023 Samedi 7 octobre, 10h00 La Combe aux Moines Tout est gratuit. Le GS la Roche vous invite lors des JNS 2023 à la découverte de la Grotte de la Combe aux Moines, visite d'environ 01 heure.

Le club vous met à disposition: combinaison, casque et éclairage.

Vous munir d’une bonne paire de chaussures.

Une collation sera également disponible sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T16:30:00+02:00

