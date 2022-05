La Combattante Mu Guying, 10 mai 2022, .

La Combattante Mu Guying

2022-05-10 – 2022-05-10

Théâtre – 1h30 – Tout public

Troupe d’Opéra Wu de la province du Zhejiang

Le théâtre chanté traditionnel chinois est un art ancestral poétique, qui mêle jeux d’acteurs, chants, danses, musiques, arts martiaux, acrobaties, costumes et maquillages colorés. L’Opéra Wu de la province du Zhejiang est riche de plus de quatre cents ans d’histoire et est inscrit au patrimoine culturel immatériel de la Chine.

­

­ La Troupe d’Opéra Wu nous transmet ici ce précieux héritage culturel et offre une occasion rare de découvrir cet art ancestral, à la fois stylisé et mystérieux, codifié et poétique, toujours très vivant. Son répertoire compte 800 pièces et 3000 représentations à travers le monde.

Photo Wu Gang

