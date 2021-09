La combattante Mu Guiying – L’Opéra Wu du Zhejiang La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération, 3 mai 2022, Nevers.

La combattante Mu Guiying – L’Opéra Wu du Zhejiang

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le mardi 3 mai 2022 à 20:00

Mu Guiying est une héroïne légendaire de la dynastie Song, qui a régné en Chine entre le Xème et le XIIIème siècle. Ce spectacle relate les aventures amoureuses et guerrières de cette jeune héroïne, rompue aux arts martiaux. Le général Yang Yanzhao, encerclé par ses ennemis, envoie son fils Yang Zongbao quérir l’aide d’un allié. Sur sa route, Yang Zongbao croise la jeune Mu Guiying, qui entraîne des jeunes à la guerre. Elle le fait prisonnier, mais, peu à peu, ils s’éprennent l’un de l’autre puis se marient. Mu Guiying part avec ses soldats pour aider Yang Yanzhao, mais quand ce dernier apprend que son fils a été capturé, il part à sa recherche avec son armée. Attaqué par Mu Guiying, il est contraint à s’enfuir. Le lendemain, il apprend le mariage et condamne son fils à la décapitation… L’opéra chinois est un art ancestral, mêlant jeu d’acteur, chant, danse, musique, arts martiaux et acrobatie. Riche de plus de quatre-cent ans d’histoire – bien plus que l’Opéra de Pékin – l’Opéra Wu est inscrit au patrimoine culturel immatériel de la Chine. Les artistes nous offrent une occasion rare de découvrir cet art séculaire, à la fois stylisé et mystérieux, codifié et poétique, toujours très vivant et impressionnant. Un spectacle exceptionnel, éclatant de richesse et de couleurs, de costumes et de maquillages !

Tarifs : 27€ / 20€ / 15€

Musiques, accrobaties, danse, costumes, chant : un spectacle grandiose où 42 artistes vous propulseront dans une féérie de mouvements et de couleurs !

La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers



