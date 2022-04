La Colorgeus Géus-d’Arzacq, 11 juin 2022, Géus-d'Arzacq.

La Colorgeus Géus-d'Arzacq

2022-06-11 14:00:00 – 2022-06-11

Géus-d'Arzacq Pyrénées-Atlantiques

5 5 EUR Ballade (3 ou 6 km) colorée placée sous le signe de la fête du printemps indienne. Des postes de lancers de poudre colorée (produit et colorant naturel) tout au long du parcours pour asperger les participants lors de leur marche. Pas de compétition mais un moment de convivialité et de partage qui sera suivi d’une soirée spectacle de danse Bollywood et repas indien ! Inscriptions ouvertes sur billetweb.fr 1 mois avant l’événement.

+33 6 30 89 15 98

bhuppigraphy

Géus-d’Arzacq

