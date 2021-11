La Colonie de Vacances – Rocher de Palmer Le Rocher de Palmer, 13 février 2021, Cenon.

**La Colonie de Vacances** était au départ l’intitulé de la tournée de copains que les quatre groupes (**Papier Tigre**, **Electric Electric**, **Pneu** et **Marvin**) ont effectué en commun durant l’été 2010. Le plaisir et le succès de cette première expérience ont transformé à partir de ce jour **La Colonie de Vacances** en un dispositif de concert quadriphonique qui place le public au centre d’un match de ping-pong sonique à deux, trois ou quatre équipes. Krautrock, post-punk, hardcore, quelques saillies pop expé ou électroniques, tous les univers sont abordés. **La Colonie de Vacances** doit donc être appréhendée comme une création scénique à part entière plutôt que comme un concert au sens classique du terme. En travaillant de nouvelle​s créations et​ approches artistiques, **La Colonie de Vacances** ​travaille sans relâche au perfectionnement de l’appréhension de la quadriphonie. Jusque-là dans le fantasme d’un point d’écoute parfaitement équidistant des quatre scènes, les musiciens se concentrent désormais sur l’idée de **John Cage** que « chacun est à la meilleure place », en faisant en sorte que les compositions offrent plusieurs niveaux parallèles d’écoute possible : la musique de chaque musicien sur scène, chacun des sous-ensembles, et le mélange quadriphonique de l’ensemble. **La Colonie de Vacances** est aujourd’hui reconnue comme l’un des projets les plus atypiques et stimulants de la scène musicale actuelle et marque les esprits du public à chacun de leur passage. Incontournable donc !

20€ (Prévente) / 23€ (Sur place)

Après 2 passages à Barbey il y a presque 10 ans qui avaient renversé le public et provoqué un bouche-à-oreille sans précédent, on est heureux les voir débarquer de nouveau au Rocher de Palmer !

