Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde La Colonie de Vacances Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

La Colonie de Vacances Rocher de Palmer, 13 février 2022-13 février 2022, Cenon. La Colonie de Vacances

Rocher de Palmer, le dimanche 13 février 2022 à 18:30

Prenez quatre groupes de rock « déviant », placez-les chacun sur une scène avec le public rassemblé au milieu de cette installation cruciforme, et envoyez le son ! La Colonie de Vacances est un dispositif unique au sein des musiques amplifiées, plaçant l’auditoire au centre d’un jeu de ping-pong où les riffs et les rythmes se questionnent, se répondent, s’accordent ou se confrontent dans un amoncellement sonore relevant autant de l’expérience spatiale que de l’interaction humaine. Après deux passages à la Rock School Barbey qui avaient renversé le public il y a presque dix ans, provoquant un bouche-à-oreille sans précédent, La Colonie de Vacances revient, cette fois-ci au Rocher de Palmer, toujours aussi atypique et stimulante. EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 23€ / Plein tarif : 20€

Avec La Colonie de Vacances, vivez une expérience sonore hors du commun au sein d’un dispositif scénique inédit ! Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-13T18:30:00 2022-02-13T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon