‘La Colonie de Vacances’ est un dispositif unique au sein des musiques amplifiées, plaçant l’auditoire au centre de 4 scènes, lesquelles se questionnent, se répondent, s’accordent ou se confrontent dans un amoncellement sonique relevant autant de l’expérience spatiale sonore que de l’interaction humaine. Un trio sur chaque scène. Riche de ses expériences et compositions passées, ‘La Colonie de Vacances’ a conçu un nouveau set live, allant allègrement piocher dans les musiques électroniques, contemporaines, bruitistes ou bien minimalistes. Ce live ébouriffant sera suivi de Pachyman. Ce natif de Porto Rico rend hommage aux pionniers du reggae en produisant un son vintage avec des machines authentiques dans le petit studio qu’il a monté.

21 € / 14 €

Un dispositif unique, rock(s) en quadriphonie ! L'Aéronef Avenue Willy Brandt – Euralille Lille

