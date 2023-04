Trail et marche découverte, 16 avril 2023, La Colombe.

Organisé par le comité des fêtes de La Colombe. Trail et marche de 12km ou 6km à La Colombe. Départ de la marche à 9h30 et 10h pour la course. Inscription dès 9h. Tarif : 8 euros. Restauration à emporter et buvette. Infos et inscriptions au 07 50 39 61 45..

2023-04-16 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-16 . .

La Colombe 50800 Manche Normandie



Organized by the festival committee of La Colombe. Trail and walk of 12km or 6km in La Colombe. Start of the walk at 9:30 am and 10 am for the race. Registration at 9am. Price : 8 euros. Take away food and refreshments. Information and registration at 07 50 39 61 45.

Organizado por el comité de fiestas de La Colombe. Trail y marcha de 12 km o 6 km en La Colombe. Salida de la marcha a las 9.30 h y a las 10 h para la carrera. Inscripciones a partir de las 9h. Precio: 8 euros. Comida para llevar y refrescos. Información e inscripciones en el 07 50 39 61 45.

Organisiert vom Festkomitee von La Colombe. Trail und Wanderung von 12km oder 6km in La Colombe. Start für den Marsch um 9:30 Uhr und 10 Uhr für den Lauf. Anmeldung ab 9 Uhr. Preis: 8 Euro. Essen zum Mitnehmen und Getränkestand. Infos und Anmeldungen unter 07 50 39 61 45.

Mise à jour le 2023-04-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche