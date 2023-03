Vide-greniers La Colombe La Colombe Catégories d’Évènement: La Colombe

Manche La Colombe . Vide-greniers dans le bourg de La Bloutière. Organisé par le Club de l’Avenir.

Restauration sur place : buvette, saucisses, frites, galettes. Parking gratuit. Exposants : Inscriptions au 07 86 25 71 64

tarif : 1€ le mètre linéaire

Placement au fur et à mesure des arrivées.

