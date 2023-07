FILME L’AVENIR – BOBIGNY La Coloc de l’Ourcq Bobigny, 22 août 2023, Bobigny.

FILME L’AVENIR – BOBIGNY 22 et 23 août La Coloc de l’Ourcq

*ATELIER SUR DEUX JOURS* Les 22 et 23 août. Tu veux te lancer dans la réalisation ? L’acting ? Sur deux jours, tu écriras et réaliseras ton propre film, ou joueras dans celui d’autres participants, le tout accompagné par des réalisatrices et réalisateurs professionnels. Les films seront diffusés sur France TV Slash et soumis directement au concours Filme l’Avenir avec la possibilité de remporter caméras, smartphones, écriture et production d’un premier court métrage professionnel. Filme l’Avenir est un dispositif d’ateliers cinéma pour tous à partir de 15 ans, mis en place par l’Association Les Ami(e)s du Comedy Club présidée par Jamel Debbouze, et organisé dans le cadre de l’Été Culturel avec le ministère de la Culture, France Télévisions, le ministère de la Ville, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) et le Festival Cinébanlieue.

La Coloc de l’Ourcq 2 sente Léonard de Vinci Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/ZDBnxn1utsJHNK1P6 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-22T09:30:00+02:00 – 2023-08-22T17:00:00+02:00

2023-08-23T09:30:00+02:00 – 2023-08-23T17:00:00+02:00

©lesamiesducomedyclub