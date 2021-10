Cournon-d'Auvergne Cournon-d'Auvergne Cournon-d'Auvergne, Puy-de-Dôme La Coloc’ de la Culture : Orchestre Symphonique des dômes | Résidence symphonique 2021 Cournon-d’Auvergne Cournon-d'Auvergne Catégories d’évènement: Cournon-d'Auvergne

Puy-de-Dôme

La Coloc’ de la Culture : Orchestre Symphonique des dômes | Résidence symphonique 2021 Cournon-d’Auvergne, 23 octobre 2021, Cournon-d'Auvergne. La Coloc’ de la Culture : Orchestre Symphonique des dômes | Résidence symphonique 2021 2021-10-23 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-23 La Coloc’ de la Culture 58 avenue de la Libération

Cournon-d’Auvergne Puy-de-Dôme Cournon-d’Auvergne À l’occasion de sa sortie de résidence, l’Orchestre Symphonique des Dômes (OSD) vous offre un concert gratuit, samedi 23 octobre dès 20h30 à la Coloc’ de la Culture. +33 4 73 77 36 10 http://www.cournon-auvergne.fr/Culture-et-patrimoine/La-Coloc-de-la-culture dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Cournon-d'Auvergne, Puy-de-Dôme Autres Lieu Cournon-d'Auvergne Adresse La Coloc' de la Culture 58 avenue de la Libération Ville Cournon-d'Auvergne lieuville 45.73056#3.19044