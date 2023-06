Visite de la Coloc’ de la culture La Coloc’ de la culture Cournon-d’Auvergne, 16 septembre 2023, Cournon-d'Auvergne.

Visite de la Coloc’ de la culture Samedi 16 septembre, 17h00 La Coloc’ de la culture Sur inscription, nombre de place limité à 25 personnes

Pour cet évènement, la Coloc’ de la culture, scène conventionnée d’intérêt national art, enfant, jeunesse ouvre ses portes. Venez explorer les coulisses des spectacles !

La Coloc' de la culture 58 avenue de la Libération 63800 Cournon d'Auvergne Cournon-d'Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 77 36 10 http://www.cournon-auvergne.fr/Culture-et-patrimoine/La-Coloc-de-la-culture La Coloc' de la culture est un théâtre municipal construit en 2012. Depuis 2019, elle est scène conventionnée d'intérêt national art, enfant, jeunesse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Mairie de Cournon-d’Auvergne