Île-d'Aix

Aventure sur l'île d'Aix 25 juillet – 1 août La Colo « Maison Familiale

730€

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. La Colo de l'île d'Aix, située au cœur de l'île est une structure d'accueil unique à proximité du port. Longue de 3km sur 700m de large, cette île chargée d'histoire, aux paysages changeants a énormément d'atouts et de charmes qui permettrons aux enfants de vivre une expérience unique.

Au programme des activités nautiques, pêche à pieds, course d’orientation, balade en calèche pour mieux connaitre l’île, visite du Fort Liédiot sans oublier la baignade en mer, à deux pas du centre.

Vos enfants seront accueillis dans un centre de vacances « La Colo » au bord de l’océan avec hébergement en dur et restauration sur place.

