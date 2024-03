La Colo d’été à la ferme de l’Abrepin à Francheville Rue du Bas de Sullier Francheville, lundi 8 juillet 2024.

La Colo d’été à la ferme de l’Abrepin à Francheville Rue du Bas de Sullier Francheville Côte-d’Or

Colonie de vacances à la ferme près de Dijon en Côte-d’Or été 2024 (juillet)

La ferme de l’Abrepin (à 20 min de Dijon) organise une colo à la ferme pour les enfants de 6 à 10 ans. Le séjour est agréé jeunesse et sport.

Lys, Sixtine, Garance et Manon accueillent vos enfants dans leur ferme et leur ont préparé un très beau programme pour découvrir le monde agricole:

Au programme des apprentis fermiers:

– les matins: soins aux animaux de la ferme, préparation des rations, entretien de l’habitat…

– les matins et après-midi :

éducation à l’environnement (randonnées pédestres en forêt, découverte de la faune et de la flore locale..)

découverte du monde agricole (les machines…)

activités créatives (découverte du monde de la laine, land-art, fabrication de pain, création du journal des trésors de la journée…)

jeux divers

Tout cela dans une ambiance familiale et bienveillante ☺

♥ ♥ 5 jours pour découvrir la vie rurale et les activités de la ferme, apprendre l’autonomie et développer sa confiance en soi en prenant des responsabilités (en participant aux tâches quotidiennes de la ferme)… Et surtout apprendre le vivre ensemble dans le partage et l’amusement .. ♥ ♥

INFOS PRATIQUES POUR LA COLONIE DE VACANCES:

2 dates de colos:

du 08/07/2024 au 12/07/2024

du 22/07/2024 au 26/07/2024

Maximum 12 enfants par semaine.

Logement au gite ‘la Clairière’ à Francheville près de Dijon en Côte-d’Or avec les animatrices

Tarif: 410€ par enfant pour la semaine, activités repas et nuitées compris.

Informations et réservations auprès de Lys Mony, gérante de la ferme de l’Abrepin, au 06 06 88 16 41 ou fp.fleurdelys@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08 09:00:00

fin : 2024-07-12 17:00:00

Rue du Bas de Sullier La ferme de l’Abrepin

Francheville 21440 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté fp.fleurdelys@gmail.com

