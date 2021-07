La Colo des « écoliers-19 »: séjour mer&nature camping les sables d’or, 8 août 2021-8 août 2021, Agde.

La Colo des « écoliers-19 »: séjour mer&nature

du dimanche 8 août au dimanche 15 août à camping les sables d’or

14 jeunes mixtes de 16/17 ans profiteront d’un séjour au Cap d’Agde. L’ensemble des colos apprenantes proposées par le CSC Papin permettent aux jeunes de profiter de matinées « apprenantes » pour consolider les acquis ou rattraper les effets des confinements et du COVID sur l’année scolaire des participants. Un professeur diplômé de l’Education Nationale accompagnera obligatoirement les animateurs dans le séjour pour garantir la qualité pédagogique des apprentissages. Les après-midi sportives permettront aux participants de se défouler, se dépasser, évacuer les frustrations d’une année COVID tout en pratiquant une activité physique bonne pour la santé et ludique bonne pour le moral. Elles sont aussi l’occasion de découvrir des activités peu communes en Alsace: tour en bateau, sports nautiques, plage Enfin, les soirées conviviales seront l’occasion de passer des temps collectifs, créatifs afin de souder le groupe, et de participer à la vie collective du séjour. Par groupe de 3 ou 4 jeunes, ils devront réaliser un support multimédia (vidéo, BD, photo, slam) et le présenter au reste du groupe, il y’a 4 thématiques différentes : – La jeunesse et le covid – Les conduites à risques (chicha, ballons, cigarettes, alcool…) – Les écrans et le cyber-harcèlement – L’écologie et la nature **Le séjour: du 8 au 15 août 2021** LE PROGRAMME: Matin Après-midi Soir **Dimanche 8 Août:** Matin: Départ de Mulhouse Après-midi: Arrivée + installation Soir: Début projet multimédia **Lundi 9 Août:** Matin:Accompagnement à la scolarité Après-midi: Sport nautique à la plage Soir: Veillée + jeux de société et Projet Multimédia **Mardi 10 Août:** Matin: Accompagnement à la scolarité Après-midi: Randonnée VTT le long de la côte Soir: Visite + balade port du Cap d’Agde **Mercredi 11 Août:** Matin: Visite de l’Aquarium Après-midi: Repos, temps libre, piscine camping Soir: Soirée libre et Projet Multimédia **Jeudi 12 Août:** Matin: Accompagnement à la scolarité Après-midi: Tour en bateau + plage Soir: Parc de loisirs Luna Park **Vendredi 13 Août:** Matin: Accompagnement à la scolarité Après-midi: Aqualand Soir: Veillée à la plage + soirée sans téléphone **Samedi 14 Août:** Journée à Montpellier, Visite culturelle Soir: Présentation du projet multimédia par groupe **Dimanche 15 Août:** Matin: Départ Après-midi: Arrivée Mulhouse

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

camping les sables d’or 21 chemin des Dunes, 34300 Agde Agde Grau d’Agde Hérault



