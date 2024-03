La colo de cirque Le Meouré Puy-l’Évêque, samedi 17 août 2024.

La colo de cirque Le Meouré Puy-l’Évêque Lot

Découverte des arts du cirque, de la cuisine, du yoga, et des activités nature.

Entourer par la rivière, les vignes et la nature, dans un camp de tentes autour d’un chapiteau.

Les repas serons préparés par une cuisinière et avec les enfants à base de produits frais, locaux et bio.

Animateurs diplômés et expérimentés.

Du 17 au 24 août pour les 8-12 ans.

Du 24 au 31 août pour les 13-17 ans. .

Début : 2024-08-17

fin : 2024-08-24

Le Meouré Camping les Vignes

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie

