PORTES OUVERTES AU VIGNOBLE VINCENT ET DAMIEN PAPIN La Colline Sèvremoine, 2 décembre 2023, Sèvremoine.

Sèvremoine,Maine-et-Loire

Le Vignoble Vincent et Damien Papin vous invite à venir ( re ) découvrir les vins du domaine à l’occasion sa journée portes ouvertes..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 19:00:00. .

La Colline SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE

Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Vignoble Vincent et Damien Papin invites you to come and ( re ) discover the estate?s wines on the occasion of its open day.

Vignoble Vincent et Damien Papin le invita a venir a (re)descubrir los vinos de la finca en su jornada de puertas abiertas.

Das Weingut Vincent und Damien Papin lädt Sie ein, anlässlich seines Tages der offenen Tür die Weine des Weinguts ( wieder ) zu entdecken.

Mise à jour le 2023-11-22 par eSPRIT Pays de la Loire