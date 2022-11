Bal Folkolline La Colline, Montoison (26)

Bal Folkolline La Colline, Montoison (26)

avec Chloé Scellier et Edentia 
La Colline, Montoison (26) 
585, Chemin de la Lauze La Colline, 26800 Montoison, France

Bal Folkolline #3 
Samedi 3 décembre 
Avec Chloé et Edentia 
Ouverture à 19h – Bal à 20h 
Venez (re)découvrir le parquet de l'écurie de La Colline et danser au chaud. 
Quelques places en dortoir à prix libre
15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T20:00:00+01:00

2022-12-04T00:00:00+01:00

Détails Autres Lieu La Colline, Montoison (26) Adresse 585, Chemin de la Lauze La Colline, 26800 Montoison, France Age maximum 110 lieuville La Colline, Montoison (26)

