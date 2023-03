Livres au Jardin La Colline, librairie et flânerie Flavigny-sur-Ozerain Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Livres au Jardin La Colline, librairie et flânerie, 4 juin 2023, Flavigny-sur-Ozerain. Livres au Jardin Dimanche 4 juin, 11h00 La Colline, librairie et flânerie Entrée libre Livres au jardin, événement culturel à Flavigny-Sur-Ozerain.

Au programme cette année : Philippe Annocque, écrivain, présente son ouvrage Notes sur les noms de la nature, paru aux éditions des Grands Champs. Une exposition de livres animées et pop-ups extraordinaires en collaboration avec les éditions Les Grandes Personnes Sieste musicale sous l’arbre du jardin L’association Le Tâche Papier propose un atelier Cynaotype La Colline, librairie et flânerie 1 rue de l’ancien couvent 21150 Flavigny-Sur-Ozerain Flavigny-sur-Ozerain 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

