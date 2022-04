La colline fait son spectacle Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains

Pyrénées-Atlantiques

La colline fait son spectacle Cambo-les-Bains, 3 août 2022, Cambo-les-Bains. La colline fait son spectacle Rue de la Bergerie Colline de la Bergerie Cambo-les-Bains

2022-08-03 14:00:00 – 2022-08-03 21:00:00 Rue de la Bergerie Colline de la Bergerie

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques Balade découverte du site, chasse aux papillons pour les enfants (à partir de 3 ans), atelier apiculture, théâtre d’ombres, lecture de contes et dégustation de miel, buffet.

Prévoir chaussures de marche (pas de semelles lisses), eau, vêtements chauds (pour la soirée).

+33 5 59 37 47 20

