La colline fait son spectacle Rue de la Bergerie Cambo-les-Bains, mercredi 31 juillet 2024.

Découvrez la colline de la Bergerie lors d’une journée exceptionelle dédiée à l anature et au spectacle. Au choix balade, observation du rucher et de ses abeilles, animations pour les enfants, spectacle de danse…

Organisé par le CPIE et le Département des Pyrénées Atlantiques.

Inscriptions obligatoires au CPIE Pays Basque.

Adultes et enfants à partir de 5 ans. .

Début : 2024-07-31 14:00:00

fin : 2024-07-31 19:00:00

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpie.pays.basque@orange.fr

