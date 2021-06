Paris Palais de Tokyo Paris La colline des Palais : Galliera et le Palais de Tokyo Palais de Tokyo Paris Catégorie d’évènement: Paris

La colline des Palais : Galliera et le Palais de Tokyo Palais de Tokyo, 27 juin 2021-27 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 27 juin 2021

de 14h30 à 15h30

gratuit

Une balade culturelle accessible aux personnes aveugles et malvoyantes : une visite avec maquettes tactiles. Une promenade culturelle autour du Palais Galliera et du Palais de Tokyo, Redécouvrez ces deux monuments emblématiques de Paris ! La Palais Galliera est un grand représentant du style Beaux-Arts avec sa mosaïque et ses coupoles… Ce bijou artistique laisse apparaitre sur sa façade des statues représentant la Peinture, l’Architecture, la Sculpture. Haut-lieu de culture, le monument abrite aujourd’hui le musée de la Mode de la ville de Paris. Vous découvrirez toutes les particularités de ce temple de l’habillement, bordé par son jardin et son bassin… A coté de ce dernier, ce dresse le majestueux Palais de Tokyo, style années 30 et étonnant petit frère du Palais de Chaillot ! De son nom originel le « Palais des Musées d »art moderne », ce monument est l’un des plus grand espace d’exposition pour l’art contemporain sur la scène internationale. Construit par l’architecte André Aubert à l’occasion de l‘Exposition internationale de 1937, le Palais de Tokyo tient son nom du « quai de Tokyo », l’actuelle avenue de New-York bordant la Seine pour rejoindre les jardins du Trocadéro. Nous vous proposons de prendre part à un tout nouveau parcours poétique conçu par Rémi de Fournas, enrichi bien sûr de ses nombreuses maquettes tactiles. L’association Accès Culture s’est engagée depuis plus de 30 ans dans l’accessibilité culturelle et a hâte de vous retrouver pour partager de nouvelles expériences. Dans le cadre du mois parisien du handicap. Avec le soutien de la Ville de Paris et de la DASES. Animations -> Visite guidée Palais de Tokyo A Chaillot – Théâtre national de la Danse – 1 place du Trocadéro et du 11 novembre Paris 75116

