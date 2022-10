La Colline – Avant-première + rencontre Cinématographe (Le), 16 octobre 2022, Nantes.

2022-10-16

Horaire : 20:30 22:30

Gratuit : non 5€ tarif plein, 3€ tarif réduit

Film documentaire de Denis Gheerbrant et Lina Tsrimova Denis Gheerbrant et la Russe Lina Tsrimova évoque une colline. Cette colline parcourue par des hommes, des femmes et quelques enfants, des oiseaux, des fumées, est en fait une simple déchetterie, une montagne de détritus quelque part au Kirghizistan. Tandis que des gens vivent ou survivent autour. Gheerbrant et Tsrimova font le portrait de ce lieu, mais surtout de celles et ceux qui gravitent à proximité. À travers le témoignage glaçant d’un vétéran de la guerre de Tchétchénie, le film ravive les traumatismes de l’ex-URSS. Si les entretiens sont menés par Lina Tsrimova, la présence de Denis Gheerbrant est indéniable lorsque sa caméra reste suffisamment proche pour capter le contexte mais suffisamment éloignée lorsque l’on approche des hommes et des femmes, une caméra qui nous associe à toutes les émotions du film. Séance suivie d’une rencontre avec Denis Gheerbrant et Lina Tsrimova

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

