Bergerac Dordogne EUR 4 Le 30 avril et le 1er mai, retrouvez la librairie aux printanières à l’atelier du végétal (dans la ZI du libraire, ça ne s’invente pas) avec une bien belle sélection d’ouvrages sur les plantes, les arbres, les fleurs… bref toute la flore. A 10 jours alors des saints de glace, vous pourrez découvrir et acheter tout pour votre jardin.

