LA COLLINE AUX CAILLOUX – 1,2,3… ciné ! Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, dimanche 24 mars 2024.

LA COLLINE AUX CAILLOUX – 1,2,3… ciné ! Animation, Famille – 0h52 – A partir de 3 ans Dimanche 24 mars, 10h30 Cinéma Le Dunois Beaugency Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2024-03-24T10:30:00+01:00 – 2024-03-24T11:15:00+01:00

Fin : 2024-03-24T10:30:00+01:00 – 2024-03-24T11:15:00+01:00

Programme de 3 courts-métrages.

Va-t’en, Alfred de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck (France, Belgique, 2023, 11′) :

Alfred a dû fuir son pays à cause de la guerre. Sans logement, il erre, de refus en refus. Un jour, il rencontre Sonia, qui lui propose un café… Librement adapté de l’ouvrage Va-t’en, Alfred ! de Catherine Pineur © Pastel / l’école des loisirs

Tête en l’air de Rémi Durin (France, Belgique, 2023, 10′) :

Alphonse, un petit écureuil, a toujours la tête dans les nuages. Il adore les contempler et parfois même les prendre en photo. Ni ses parents, ni ses amis, ne comprennent vraiment cette passion. Pourtant, contempler des nuages, ce n’est pas de tout repos. Alphonse doit même parfois faire preuve d’un certain courage digne des plus grands explorateurs…

La Colline aux cailloux de Marjolaine Perreten (Suisse, France, Belgique, 2022, 29′) :

Une petite famille de musaraignes composée d’une grand-mère, d’une maman et de ses trois enfants, vit au bord d’un ruisseau. Mais un jour, de fortes pluies s’abattent, apportant des crues qui emportent le village. Par chance, la famille échappe au pire, mais leur maison est totalement détruite. Forcée à l’exil, la petite famille se met alors en route afin de trouver un nouvel endroit pour passer l’hiver.

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 81 01 »}, {« type »: « email », « value »: « cinema@ville-beaugency.fr »}]

