Les Secrets d’un tableau : Le “Christ sur la Croix” de Rembrandt La Collégiale Saint Vincent Le Mas-d’Agenais, 2 juillet 2023, Le Mas-d'Agenais.

Le Mas-d’Agenais,Lot-et-Garonne

Les Secrets d’un tableau : Le “Christ sur la Croix” de Rembrandt. Du 2 juillet au 17 septembre 2023.

Visite accompagnée du tableau « Le Christ sur la Croix » de Rembrandt par Madame Beaucourt, Raconteuse de Pays..

2023-07-02 fin : 2023-09-17 17:00:00. EUR.

La Collégiale Saint Vincent Place du Marché

Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Secrets of a Painting: Rembrandt?s ?Christ on the Cross? From July 2 to September 17, 2023.

Guided tour of Rembrandt’s « Christ on the Cross » by Madame Beaucourt, Raconteuse de Pays.

Los secretos de un cuadro: « Cristo en la Cruz » de Rembrandt Del 2 de julio al 17 de septiembre de 2023.

Visita guiada al cuadro de Rembrandt « Cristo en la Cruz » por Madame Beaucourt, Raconteuse de Pays.

Die Geheimnisse eines Gemäldes: Rembrandts « Christus am Kreuz ». Vom 2. Juli bis zum 17. September 2023.

Besichtigung des Gemäldes « Christus am Kreuz » von Rembrandt mit Madame Beaucourt, Raconteuse de Pays.

