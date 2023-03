Les artisans d’art subliment le quotidien à la Collégiale Saint André La collégiale Saint André, 1 avril 2023, Chartres.

Les artisans d’art subliment le quotidien à la Collégiale Saint André 1 et 2 avril La collégiale Saint André

Dans un lieu chargé d’histoire, des artisans issus de divers domaines feront découvrir leur talent et des objets uniques sur le site de la collégiale Saint-André.

Ce rendez-vous annuel permet de valoriser la richesse et la diversité des métiers d’art. Une vingtaine d’artisans d’art sera rassemblée sur un même site, ainsi que deux centres de formations professionnelles pour adultes.

Au programme : expositions, découvertes des métiers, animations pour petits et grands…

Cet évènement qui se déroule tous les ans à la même période permet aux artisans souvent isolés dans leurs ateliers de se réunir et d’exposer leur savoir-faire.

Ces hommes et ces femmes nous invitent cette année encore à venir les rencontrer dans leurs ateliers, afin de transmettre leur passion pour leur métier. Ils souhaitent nous faire découvrir leurs techniques, leurs gestes sans cesse renouvelés mais aussi leur territoire qui les inspire tant.

Vous les retrouverez dans des expositions ou des regroupements à travers toute la région. Sans oublier les centres de formation, musées et sites culturels qui s’associent à l’évènement.

A l’heure du numérique, grâce aux casques de réalité virtuelle, immergez-vous dans les ateliers des artisans d’art.

Prenons le temps de la rencontre et de la découverte avec ces artisans passionnés et passionnants ! Durant ce week-end, contemplons leurs savoir-faire, les matières et les outils qui nous transporteront hors du temps…

La collégiale Saint André 2 rue saint andré 28000 CHARTRES Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.cma28.fr/ »}] L’ancienne collégiale Saint-André date du xiie siècle. Grâce à une restauration commencée dans les années 1980 puis continuée à partir de 2003, la collégiale et ses cryptes trouvent leur nouvelle vocation, celle d’un lieu d’activités culturelles et artistiques dans un cadre de qualité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

marqueterie tapissier

La collégiale Saint André – Chartres CMA CVL