La Collégiale entre ombre et lumières Dole, 7 août 2021-7 août 2021, Dole. La Collégiale entre ombre et lumières 2021-08-07 – 2021-08-07 Hôtel de Champagney Angle Rue Pasteur & rue du Prélot

Dole Jura EUR 3 Aviez vous remarqué cette grande dame ? La collégiale est la tour Eiffel de Dole, elle ponctue les journées des dolois aux grés des yeux et du son. Mais que se passe-t-il la nuit tombée ? Les guides vous invitent à découvrir cet édifice entre ombres et lumières. A la lueur de la lampe torche, venez découvrir petits et grands détails de cette architecture riche d’histoire et d’anecdotes. Aviez vous remarqué cette grande dame ? La collégiale est la tour Eiffel de Dole, elle ponctue les journées des dolois aux grés des yeux et du son. Mais que se passe-t-il la nuit tombée ? Les guides vous invitent à découvrir cet édifice entre ombres et lumières. A la lueur de la lampe torche, venez découvrir petits et grands détails de cette architecture riche d’histoire et d’anecdotes. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

