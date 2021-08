Saint-Bonnet-le-Château Saint-Bonnet-le-Château Loire, Saint-Bonnet-le-Château La Collégiale au Moyen-Âge – Visite ludique Saint-Bonnet-le-Château Saint-Bonnet-le-Château Catégories d’évènement: Loire

La Collégiale au Moyen-Âge – Visite ludique 2021-08-19 14:30:00 – 2021-08-19 Collégiale Bureau du guide au chevet de la Collégiale

Saint-Bonnet-le-Château

Saint-Bonnet-le-Château Loire Saint-Bonnet-le-Château EUR 4 4 Accompagnés d’un guide et à l’aide d’un livret, les enfants partent à la découverte de l’église collégiale et de ses trésors. Découvrez l’histoire du bâtiment, son architecture, sa bibliothèque de fonds ancien et sa chapelle basse entièrement peinte. collegiale@saintbonnetlechateau.fr http://www.saintbonnetlechateau.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-06 par

