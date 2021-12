Beauvais Beauvais Beauvais, Oise La collection XIXe siècle du MUDO-Musée de l’Oise Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Beauvais Oise Découvrez quelques aspects artistiques de ce siècle foisonnant à travers une sélection de peintures, sculptures et objets d’art issus des collections du MUDO.

Des peintures décoratives de Pierre-Victor Galland à la poésie du romantisme de Paul Huet, en passant par les idéaux politiques de l’œuvre de Thomas Couture, laissez-vous conter le XIXe siècle. Découvrez quelques aspects artistiques de ce siècle foisonnant à travers une sélection de peintures, sculptures et objets d’art issus des collections du MUDO.

