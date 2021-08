La collection Vlastos au Musée national archéologique d’Athènes Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,Salle Giorgio Vasari, 5 novembre 2021, Paris.

Le vase grec est depuis le XVIIIe siècle au moins un objet d’étude central de l’histoire de l’art antique ; il a été représenté, dessiné, photographié, réuni en séries au sein des collections privées et publiques, et publié en corpus de plus en plus raisonnés dans la littérature scientifique. À l’heure du numérique, les images de la céramique grecque sont toujours parmi les plus présentes dans les bases de collections ou de recherche ; un vase, avec ses multiples images qui se déploient dans la profondeur, est pourtant un objet particulièrement compliqué à représenter. Ce séminaire souhaite interroger la manière dont on peut, aujourd’hui, aborder ces oeuvres et leurs images, en prenant en compte leur insertion dans des corpus physiques et numériques. Il s’agit donc de recontextualiser l’image non seulement au moment de sa création et de sa réception antique, mais aussi dans les conditions de son étude aujourd’hui. Chaque séance mensuelle sera organisée autour d’un invité et d’une collection, à partir de l’analyse d’exemples emblématiques. **En partenariat avec l’École des hautes études en sciences sociales, l’UMR 8210 Anthropologie et histoire des mondes antiques (ANHIMA) et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.** **Comité scientifique** Cécile Colonna (INHA), Nikolina Kei (EHESS), François Lissarrague (EHESS), Alain Schnapp (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) **Domaine de recherche** Histoire de l’art antique et de l’archéologie, sous la direction de Cécile Colonna _______ **A propos de ce séminaire** **La collection Vlastos au Musée national archéologique d’Athènes** La communication présentera une collection encore méconnue, celle de Michael P. Vlastos (1874-1936). Issu d’une grande famille grecque, il vécut aux États-Unis, en Grande-Bretagne et à Marseille où il entama son activité de collectionneur. Homme d’affaires, érudit, dessinateur, Vlastos fonda l’Association des amis du Musée national d’Athènes en 1934. En 1988, conformément à sa propre volonté, ses descendants léguèrent la collection à l’État grec : il s’agit de 760 objets antiques, issus de l’Attique, de Béotie, de Corinthe et de Tarente, datant de l’époque minoenne au IIIe siècle av. J.-C. Le legs a été accompagné de la riche correspondance entretenue avec P. Jacobsthal, H. Diepolder, H. Payne, G. Richter, Sir A. Evans et surtout Sir J. Beazley avec qui Vlastos préparait un volume du CVA. _La séance se déroulera en anglais._ **Intervenant** George Kavvadias (Musée national archéologique d’Athènes) ______ **Informations pratiques** Vendredi 5 novembre 14h à 16h INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari

