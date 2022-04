LA COLLECTION. Terres de Seine Musée de l’Hôtel-Dieu, 19 mai 2022, Mantes-la-Jolie.

LA COLLECTION. Terres de Seine

du jeudi 19 mai au dimanche 18 septembre à Musée de l’Hôtel-Dieu

L’exposition réalisée par Laurent Kruszyk (photographe de l’inventaire régional) et François Adam (paysagiste vidéaste du CAUE 78) permet de mesurer l’unité improbable des paysages de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise. Cet arpentage visuel et sonore capture « l’envers de l’endroit », c’est-à-dire la profondeur d’un territoire qui se déploie depuis la Seine jusqu’aux plateaux tout en étant connecté à la métropole. Quatre rendez-vous sont proposés en complément de l’exposition : un atelier enfant, un voyage photographique et sonore, une visite guidée et une conférence « Les jeudis du patrimoine » Ces manifestations sont coordonnées par le CAUE 78, avec le soutien de la Délégation interministérielle au développement de la vallée de la Seine

Entrée libre

Collection photographique et sonore de François Adam et Laurent Kruszyk.

Musée de l’Hôtel-Dieu 1 rue Thiers, Mantes la Jolie Mantes-la-Jolie Yvelines



