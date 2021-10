La Collection Shackleton Théâtre Astrée, 16 décembre 2021, Villeurbanne.

La Collection Shackleton

Théâtre Astrée, le jeudi 16 décembre à 19:19

Une lettre, retrouvée par le Professeur Picard dans les archives du service des Armées de l’Empire britannique fait état du départ en 1914, d’une mystérieuse expédition polaire vers l’Antarctique. Attisé par son insatiable curiosité, le Professeur Van Impel-Picard se met en quête de cette épopée. Quelques années après, il réunit une collection d’objets qui sont autant de traces improbables, dérisoires, et parfois authentiques, de la véritable expédition Shackleton. La Collection Shackleton est un spectacle à la fibre foraine. Visite animée et singulière d’une collection d’objets au service du récit adapté de l’expédition Shackleton, elle contribue à un voyage, dans les mondes glacés. **compagnie Les Décintrés (en costume)** Auteur : Philippe Vincenot Conception et mise en scène : Jean-Pierre Hollebecq Assistante à la mise en scène et scénographie : Emmeline Beaussier Interprètes : Nicolas Quilliard, Marie-Pierre Pirson et Philippe Vincenot Compositions sonores et musicales : Thierry Küttel Création lumières et vidéo : Dominique Ryo Régie lumière et vidéo : Jessica Farinet Régie générale : Pascal Nougier Construction : Gilles Beaussie

Réservation conseillée. Tarifs : 12 € | 6 € | gratuit pour les étudiant.e.s et moins de 18 ans

Une collection d’objets qui racontela véritable expédition Shackleton, un voyage en bateau vers l’Arctique

Théâtre Astrée 6 avenue Gaston Berger Villeurbanne Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T19:19:00 2021-12-16T21:00:00