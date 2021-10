La collection qui n’existait pas – Joachim Olender Le Carreau du Temple, 21 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 21 au 27 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 21h

et samedi de 10h à 19h

gratuit

Découvrez « La collection qui n’existait pas », le documentaire de Joachim Olender consacré au grand collectionneur d’art conceptuel Herman Daled (1930-2020), dans l’espace Videobox du jeudi 21 au mercredi 27 octobre 2021 en accès libre !

Le Carreau du Temple programme la projection du film La collection qui n’existait pas (2014, 53 min) de Joachim Olender dans l’espace Videobox du jeudi 21 au mercredi 27 octobre 2021 en accès libre.

Le film

Herman Daled est un collectionneur à part. Sa collection acquise en 2011 par le MoMA de New York comprend des pièces maîtresses du mouvement conceptuel qui émerge dans les années 60. On y trouve la plus importante collection d’œuvres de Marcel Broodthaers ainsi que des œuvres historiques de Daniel Buren, Niele Toroni, On Kawara, Dan Graham, Sol LeWitt et d’autres.

Le temps d’un voyage de Bruxelles à New York, le collectionneur belge revient sur son passé et celui d’un courant esthétique qui a marqué la deuxième moitié du XXe siècle. Dans ce film, Joachim Olender choisit de tendre un miroir entre un homme, un courant et une philosophie.

Le réalisateur

Joachim Olender a étudié le droit et le cinéma à Bruxelles et s’intéresse aux récits troués. Il voyage entre le cinéma, la mise en scène et l’écriture, préoccupé par la fabrication d’une archive fictionnelle. En 2006, il démarre une thèse à Paris sur La faille dans le récit (EHESS) et écrit son premier scénario adapté du roman Les Choses de Georges Perec. En 2010, il intègre Le Fresnoy Studio national des arts contemporains (Tourcoing, France) et réalise Bloody eyes, un court-métrage qui revisite le mythe de la gorgone, tiré d’une nouvelle de Luc Dardenne. En 2012, il réalise Tarnac. Le chaos et la grâce, docu-fiction d’animation sur l’affaire de Tarnac tourné dans un jeu vidéo ainsi qu’une installation vidéo sur le même sujet. Il est ensuite artiste associé sur l’opéra-vidéo La Chute de Fukuyama de Camille de Toledo et Grégoire Hetzel (Salle Pleyel, Paris, 2013). En 2014, il réalise un long métrage documentaire La collection qui n’existait pas sur le collectionneur belge Herman Daled et l’art conceptuel. Début 2015, il réalise(ra) une performance au Centre Pompidou sur le massacre d’Utöya et met(tra) en scène une adaptation théâtrale des Choses de Perec avec le comédien et metteur en scène Soufian El Boubsi (produit par deux théâtres belges). Il poursuit actuellement sa thèse en France entre Paris 8 et Le Fresnoy.

Né à Bruxelles en 1980, Joachim Olender vit et travaille entre Paris et Bruxelles.

Visite commentée

Une visite commentée aura lieu le jeudi 21 octobre 2021 à 18h30, afin d’échanger et prolonger la projection.

Videobox

Videobox est un espace permanent dédié à l’art vidéo, situé dans un vestiaire du Carreau du Temple.

Spectacles -> Projection

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003

3 : Temple (188m) 3, 5, 8, 9, 11 : République (348m)



Contact :Le Carreau du Temple 0183819330 billetterie@carreaudutemple.org https://www.carreaudutemple.eu/ https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://twitter.com/CarreauDuTemple

Spectacles -> Projection Étudiants;Insolite;Ados;Geek;Expos;En famille

Date complète :

2021-10-21T10:00:00+02:00_2021-10-21T21:00:00+02:00;2021-10-22T10:00:00+02:00_2021-10-22T21:00:00+02:00;2021-10-25T10:00:00+02:00_2021-10-25T21:00:00+02:00;2021-10-26T10:00:00+02:00_2021-10-26T21:00:00+02:00;2021-10-27T10:00:00+02:00_2021-10-27T21:00:00+02:00;2021-10-23T10:00:00+02:00_2021-10-23T19:00:00+02:00

Tous droits réservés