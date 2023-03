La Collection (Paris) THEATRE DE L’ATELIER, 25 juin 2023, PARIS.

La Collection (Paris) THEATRE DE L'ATELIER. Un spectacle à la date du 2023-06-25 à 17:00. Tarif : 23.0 à 44.9 euros.

LA COLLECTIOND’Harold Pinter James veut savoir la vérité sur ce qui s’est réellement passé une nuit dans un hôtel de Leeds entre sa femme Stella et Bill, tous deux créateurs de mode. Tandis que Bill vit chez Harry dans une villa de Belgravia, un quartier huppé de Londres, Stella habite avec James, son mari, dans un appartement de Chelsea, le quartier des artistes. Quelle est la vraie nature du lien qui unit Harry et Bill ? Et quel rapport entretiennent-ils avec le pouvoir politique ? Que cherche vraiment James ? La vérité seulement ? Pourquoi ? Et Stella, que veut-elle ? A quoi pense-t-elle ? Traduction Olivier CadiotMise en scène Ludovic LagardeDramaturgie Sophie EngelLumières Sébastien MichaudScénographie Antoine VasseurCollaboration à la scénographie Éric DelplaCostumes Marie La RoccaMaquillages, perruques et masques Cécile KretschmarRéalisation sonore David BichindaritzConception vidéo Jérôme TuncerAssistante à la mise en scène Céline GaudierAssistante à la traduction Sophie MckeownAssistante costumes Peggy SturmProduction : Compagnie 2nde natureCoproduction : La Comédie de Reims – CDN.Le Théâtre de l’AtelierLa Compagnie 2nde nature est conventionnée par le Ministère de la culture.L’Arche est agent théâtral du texte représenté.Durée : 1h20AvecMathieu AlmaricValérie DashwoodMicha LescotLaurent PoitrenauxRéservation PMR : 01 46 06 49 24 La Collection Laurent Poitrenaux, Micha Lescot, Harold Pinter, Mathieu almaric, Valérie Dashwood, Ludovic Lagarde, La Collection

THEATRE DE L’ATELIER PARIS 1 Place Charles Dullin Paris

