du mardi 2 novembre au samedi 18 décembre

La collection municipale de notre commune est issue de plusieurs provenances : les archives historiques de la ville remontant au XIIIe siècle, les biens de l’église dévolus à la commune, enfin la création en 1987 de la galerie d’exposition aujourd’hui au Majorat. L’exposition Dix ans d’acquisitions présente les oeuvres les plus récemment entrées dans le fonds de cette collection. Les achats de la ville, les dons de particuliers ainsi que les expositions temporaires de la galerie ont permis l’intégration de pièces importantes grâce à la générosité des artistes invités ou des partenaires culturels. **Vernissage le jeudi 4 novembre à 18h30** _Dans le cadre de la 11e édition du Festival Graphéïne du réseau PinkPong_ Au cours de ces dix dernières années des sculptures, peintures, estampes et dessins sont venus enrichir et compléter notre trésor communal. Le Majorat – arts visuels 3 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne

