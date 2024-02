La Collection Lambert en Avignon invite POUSH Collection Lambert Avignon, samedi 10 février 2024.

La Collection Lambert en Avignon invite POUSH Collection Lambert Avignon 10 février – 19 mai

Début : 2024-02-10 11:00

Fin : 2024-05-19 18:00

Revenir du présent, Regards croisés sur la scène actuelle 10 février – 19 mai 1

La Collection Lambert en Avignon et POUSH s’associent pour la réalisation d’une exposition présentant, au cœur de la cité papale, les travaux d’une quarantaine d’artistes-résident·e·s de cette bouillonnante pépinière d’artistes du Grand Paris. Organisée à travers le prisme des regards croisés d’un centre d’art contemporain et d’un lieu collectif de création artistique, Revenir du présent s’envisage comme une chambre d’écho dans laquelle résonnent les œuvres issues d’une multitude d’artistes et de gestes, témoins de l’art en train de se faire ici – en France – et maintenant. Les propositions de ces créateurs et créatrices de toute régions et nationalités, installé·e·s dans l’effervescence des ateliers de POUSH à Aubervilliers (93), dessinent les contours d’une scène hexagonale plurielle, ouverte sur le monde, et consciente de la complexité des enjeux contemporains. Les curateurs, Stéphane Ibars et Yvannoé Kruger, se sont attachés à organiser une triangulation entre les nouveaux territoires parisiens, les quartiers de l’agglomération d’Avignon et les projets qu’ils animent.

Avec : Carla Adra, Mathilde Albouy, Estèla Alliaud, Hugo Avigo, Marlon de Azambuja, Abdelhak Benallou, Djabril Boukhenaissi, Apollinaria Broche, Grégory Chatonsky, Salomé Chatriot, Gaëlle Choisne, Max Coulon, Morgan Courtois, Cyril Debon, Julian Farade, Cledia Fourniau, Laura Garcia Karras, Gerard & Kelly, Célia Gondol, Pascal Hachem, Arash Hanaei, Ittah Yoda, Michel Jocaille, Nika Kutateladze, Anne Le Troter, Matisse Mesnil, Daniel Otero Torres, Margot Pietri, Luca Resta, Edgar Sarin, Ugo Schildge, Laura Sellies, Erwan Sene, Pol Taburet, Félix Touzalin, Dune Varela, Marie de Villepin, Xolo Cuintle.

Conçu comme une traversée au long cours, le parcours de l’exposition invite celles et ceux qui en font l’expérience à éprouver une succession de climats où se déploient les représentations possibles de nos rapports au monde. Rituels, chapardages, fables, rêves et autres transformations spatiales s’infiltrent dans les salles de la Collection Lambert pour déjouer par avance la réalité d’un futur forgé dans la noirceur. Inventée dans la droite lignée des problématiques qui nourrissent les deux institutions organisatrices, l’exposition est le fruit d’une réflexion commune sur le soutien à la création, à la production et sur le soin porté non seulement à la plus juste inscription des œuvres dans leur contexte d’exposition mais aussi à l’accueil des artistes et aux conseils qui leur sont proposés dans le cadre de leurs réflexions.

Collection Lambert 5 Rue Violette, 84000 Avignon Quartier Centre Avignon 84000 Vaucluse