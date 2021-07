Chambésy Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy La collection fossile des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

La collection fossile des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève Conservatoire et Jardin botaniques, 1 août 2021-1 août 2021, Chambésy. La collection fossile des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève

Conservatoire et Jardin botaniques, le dimanche 1 août à 15:30

Traces de l’évolution, les fossiles permettent d’estimer l’importance des groupes de plantes au cours des temps géologiques. Ils servent de repères pour déduire le moment où les groupes ont divergé. Venez découvrir les échantillons fascinants d’une de nos collections qui a dormi pendant plus de 100 ans ! Sur inscription à l’adresse: [visites.cjb@ville-ge.ch](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch) ou par téléphone au 022 418 51 00. [http://www.ville-ge.ch/cjb/visites_guidees.php](http://www.ville-ge.ch/cjb/visites_guidees.php)

CHF 0.-

Dans le cadre des Visites du Dimanche. Gratuit et sur inscription. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T15:30:00 2021-08-01T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Chambésy Étiquettes évènement : Autres Lieu Conservatoire et Jardin botaniques Adresse Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy Ville Chambésy lieuville Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy