du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Chloé

**La collection du Patrimoine Chloé s’étoffe.** A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison Chloé ouvre ses portes. Au sein d’un hôtel particulier Belle Epoque, lors d’une visite guidée, découvrez une sélection d’une soixantaine de vêtements exceptionnels, récemment acquis auprès du collectionneur Olivier Châtenet. Ces créations de la fin des années 1960 au début des années 1980, dont certaines sont des pièces uniques, viennent enrichir et compléter les collections du Patrimoine Chloé. Toutes témoignent de la délicatesse, de la fluidité et du savoir-faire artisanal de la Maison. **Conditions d’accès** : Inscription obligatoire au numéro mis en service lundi 6 septembre. **Port du masque obligatoire.** **Conditions d’accès selon mesures sanitaires en vigueur** Pas de file d’attente si non inscrit. Une fois toutes les visites complètes, plus aucune réservation ne pourra être enregistrée.

Visites guidées, uniquement sur réservation par téléphone (ouverture de la ligne le 6 septembre) – Port du masque obligatoire.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T14:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T19:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T14:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:30:00;2021-09-19T18:30:00 2021-09-19T19:30:00

