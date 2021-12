La collection de céramique attique du musée Paul et Alexandra Canellopoulos, Athènes Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,Salle Giorgio Vasari, 7 janvier 2022, Paris.

Le musée Paul et Alexandra Canellopoulos se trouve à Athènes, sur le côté nord de l’Acropole. Il a été fondé en 1976, suite à la donation à l’État grec de la collection d’antiquités homonyme, et accueille principalement des œuvres du monde grec, allant de la préhistoire à l’époque moderne. Une partie importante de la collection est constituée de céramique attique. Les vases à figures noires et à figures rouges, ainsi que le grand nombre de lécythes à fond blanc, tous œuvres de peintres célèbres, forment un ensemble unique de qualité exceptionnelle, représentant les tendances artistiques les plus importantes de la période classique en Attique. **La séance se déroulera en anglais** **Intervenant** Angelos Zarkadas (Paul & Alexandra Canellopoulos Foundation, Athènes) ____ **À propos de ce séminaire** Le vase grec est, depuis le xviiie siècle au moins, un objet d’étude central de l’histoire de l’art antique ; il a été représenté, dessiné, photographié, réuni en séries au sein des collections privées et publiques, et publié en corpus de plus en plus raisonnés dans la littérature scientifique. À l’heure du numérique, les images de la céramique grecque sont toujours parmi les plus présentes dans les bases de collections ou de recherche ; un vase, avec ses multiples images qui se déploient dans la profondeur, est pourtant un objet particulièrement compliqué à représenter. Ce séminaire souhaite interroger la manière dont on peut, aujourd’hui, aborder ces œuvres et leur iconographie, en prenant en compte leur insertion dans des corpus physiques et numériques. Il s’agit donc de recontextualiser l’image non seulement au moment de sa création et de sa réception antique, mais aussi dans les conditions de son étude aujourd’hui. Chaque séance mensuelle sera organisée autour d’un invité et d’une collection, à partir de l’analyse d’exemples emblématiques. **En partenariat avec l’École des hautes études en sciences sociales et l’UMR 8210 Anthropologie et histoire des mondes antiques (ANHIMA)** **Comité scientifique** Cécile Colonna (INHA), Nikolina Kei (EHESS), François Lissarrague (EHESS), Alain Schnapp (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / EHESS) **Domaine de recherche** Histoire de l’art antique et de l’archéologie

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,Salle Giorgio Vasari 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs Paris Paris 2e Arrondissement Paris



