La collecte « Restos Bébés du Cœur » a plus que jamais besoin de vous !, 4 décembre 2023 00:00, .

Du lundi 04 décembre 2023 au vendredi 08 décembre 2023 :

Du lundi 04 décembre 2023 au samedi 09 décembre 2023 :

.Tout public. Jusqu’à 5 ans. gratuit

La collecte des « Restos Bébés du Cœur » démarre le lundi 4 décembre dans les mairies d’arrondissement, les centres de PMI et les crèches parisiennes participant à l’opération. Vous pouvez aider les Restos du Cœur jusqu’au vendredi 8 ou samedi 9 décembre selon les arrondissements, en apportant des produits d’hygiène, du matériel de puériculture et des vêtements pour enfants.

Pour la 15e édition de la campagne « Bébés Restos du Cœur », la Ville de Paris s’engage aux côtés des Restos du Cœur et de la société Sodexo, pour aider les familles dans le besoin.

Les

produits collectés sont :

vêtements d’hiver

neufs ou en très bon état de 0 à 5 ans : Chaussettes, collants, bodies, pyjamas,

polaires, pantalons, robes, pulls, chemises, turbulettes, blousons,

manteaux, doudounes, chaussures de 16 à 28 ;

hygiène : couches, shampoing, gel lavant bébé, lait de toilette,

savon, coton, crème pour le change, sérum physiologique ;

Puériculture

: porte-bébés, robot

cuiseur bébé, biberons neufs, chauffe-biberons, poussettes ;

porte-bébés, robot cuiseur bébé, biberons neufs, chauffe-biberons, poussettes ; lait en

poudre 1er, 2e

et 3e âge.

Tout autre produit

n’est pas collecté.

L’association « Les Restos du Cœur » a créé dans les années 1990 une structure spécifiquement adaptée aux jeunes enfants et à leurs parents : Les Restos Bébés du Cœur.En plus des distributions organisées par les Restos du Cœur, les Restos Bébés du Cœur proposent aux familles les plus en difficulté une aide personnalisée : puériculture, santé, alimentation, relation avec les services sociaux, administratifs et juridiques, ainsi que régulièrement des vêtements et produits d’hygiène.

La collecte a pour objectif d’apporter une aide matérielle aux centres parisiens des Restos du Cœur dans lesquels sont inscrits 2 000 enfants, de la naissance à 18 mois.

En plus de cette initiative, la Ville effectue un très gros don aux bébés du cœur avec 20 000 € de lait en poudre et de couches : soit 280 cartons de couches et 12 cartons de lait en poudre distribués aux familles accompagnées par l’association.

À Paris, sept centres d’activités et de distribution alimentaire des Restaurants du Cœur distribuent de la nourriture (lait, petits pots), des couches et occasionnellement des vêtements et des produits d’hygiène :

18, rue Boy-Zelenski (10 e )

) 3-5, impasse Cesselin (11 e )

) 20, rue Julia Bartet (14 e )

) 17, rue d’Alleray (15 e )

) 124, rue des Poissonniers (18 e )

) 7-15, avenue de la Porte de la Chapelle (18 e )

) 6/10, rue Pierre Bayle (20e)

En outre, cinq Restos bébés proposent aux familles les plus en difficulté une aide personnalisée : puériculture, santé, alimentation, relation avec les services sociaux, administratifs et juridiques, ainsi que régulièrement des vêtements et produits d’hygiène.

Mairies d’arrondissement, centres de PMI, crèches municipales

Contact :

Clément Dorval / Ville de Paris