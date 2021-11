Genève Muséum d'histoire naturelle Genève La collaboration être humain et micro-organismes : pour une industrie textile plus durable Muséum d’histoire naturelle Genève Catégorie d’évènement: Genève

La collaboration être humain et micro-organismes : pour une industrie textile plus durable Muséum d’histoire naturelle, 2 novembre 2021, Genève. La collaboration être humain et micro-organismes : pour une industrie textile plus durable

du mardi 2 novembre au samedi 4 décembre à Muséum d’histoire naturelle

Bactéries et champignons sont des ressources renouvelables d’avenir pour la production textile et la teinture. La science participe ainsi à la révolution de ce secteur industriel, que l’on sait polluant et enrichit les nouvelles technologies de connaissances traditionnelles. L’utilisation des micro-organismes dans la manufacture est une voie au carrefour de la biologie, de la technologie et de la société. Expérimenter des systèmes de production plus viables, réfléchir à la potentialité de certains biomatériaux et se familiariser avec le monde invisible des micro-organismes sont les objectifs de la démarche proposée. Découvrir la [programmation culturelle](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/museum-dhistoire-naturelle/expositions-temporaires/la-collaboration-etre-humain-et-micro-organismes-pour-une-industrie-textile-plus-durable/) en lien avec l’exposition.

CHF 0.-

Découvrez l’affichage “La collaboration être humain et micro-organismes : pour une industrie textile plus durable” au 2ème étage du Muséum. Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T10:00:00 2021-11-02T17:00:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T17:00:00;2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T17:00:00;2021-11-05T10:00:00 2021-11-05T17:00:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T17:00:00;2021-11-07T10:00:00 2021-11-07T17:00:00;2021-11-09T10:00:00 2021-11-09T17:00:00;2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T17:00:00;2021-11-11T10:00:00 2021-11-11T17:00:00;2021-11-12T10:00:00 2021-11-12T17:00:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T17:00:00;2021-11-14T10:00:00 2021-11-14T17:00:00;2021-11-16T10:00:00 2021-11-16T17:00:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T17:00:00;2021-11-18T10:00:00 2021-11-18T17:00:00;2021-11-19T10:00:00 2021-11-19T17:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T17:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T17:00:00;2021-11-23T10:00:00 2021-11-23T17:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T17:00:00;2021-11-25T10:00:00 2021-11-25T17:00:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T17:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T17:00:00;2021-11-28T10:00:00 2021-11-28T17:00:00;2021-11-30T10:00:00 2021-11-30T17:00:00;2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T17:00:00;2021-12-02T10:00:00 2021-12-02T17:00:00;2021-12-03T10:00:00 2021-12-03T17:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Muséum d'histoire naturelle Adresse Route de Malagnou 1, 1208 Genève Ville Genève lieuville Muséum d'histoire naturelle Genève