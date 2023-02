LA COLLAB : HOUSE MUSIC & FRIENDS AVEC LA COLLOC + HONEY LA CLEF – ST GERMAIN EN LAYE, 18 mars 2023, ST GERMAIN EN LAYE.

LA COLLAB : HOUSE MUSIC & FRIENDS AVEC LA COLLOC + HONEY LA CLEF – ST GERMAIN EN LAYE. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 22:00 (2023-03-18 au ). Tarif : 13.7 à 13.7 euros.

Gratuit pour les moins de 6 an(s) La Collab c’est 3 projets distincts, associés dans une envie commune de danser, chanter… sur de la musique house disco, le tout dans une ambiance festive et convivial dans le Club. Ayant exploré depuis 2013 terrains vagues, parcs et autres lieux de l’Ouest parisien, la Colloc Dj Team revient après une longue pause sans évènement pour un set de 3 heures dans le club. L’occasion d’enflammer le dancefloor et de nous présenter leurs plus belles pépites house, disco ou encore funk. Issu d’une famille de musiciens, c’est par l’apprentissage de la batterie que Honey explore ses 1ers amours rythmiques. En diggant sur internet, il découvre la house, la techno ou même la funk et se met rapidement derrière des platines. Après une adolescence passée à mixer en soirée, il s’intègre depuis peu au microcosme musical parisien et se produit dans de nombreux clubs et évènements. Aujourd’hui, sa polyvalence lui permet de s’adapter à son public avec une priorité : unir la foule par la danse ! Soirée en partenariat avec Le Petit Dôme et Insula Festival

LA CLEF – ST GERMAIN EN LAYE ST GERMAIN EN LAYE 46 rue de Mareil Yvelines

